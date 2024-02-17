Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Rize'de 3 puanı çamurdan çıkardı! /17 Şubat 2024 21:33

Fenerbahçe Rize'de 3 puanı çamurdan çıkardı!

Fenerbahçe 3 puanı çamurdan çıkardı! Çaykur Didi Stadı'nda adeta bir bataklıkta oynanan maçta geriye düşen sarı lacivertliler ikinci yarıda geri dönüşe imza attı ve kazanmayı başardı. Yoğun yağış nedeniyle çamura bulanan sahada 3-1 kazanan Kanarya şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız dönmeyi başardı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe çok zorlandığı maçta 3 puanı 3-1'lik skorla almayı başardı.

Yoğun yağış ve ağır zeminde futbol oynamanın zaman zaman çok zor olduğu mücadelenin ilk yarısında geriye düşen Kanarya maçı ikinci yarıda çevirdi.

Şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta 2 puan geriye düşen sarı lacivertliler kritik virajı kayıpsız geçerek rakibi Galatasaray'ı beklemeye başladı.

Puanını 67'ye çıkaran ve maç fazlasıyla liderliğe oturan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 puan önünde zirvede yer aldı.

27'DE GERİYE DÜŞTÜ

İlk yarıda oldukça etkisiz olan Fenerbahçe, 27. dakikada Çaykur Rizesporlu Minchev'in attığı golle geriye düştü.

Ceza sahası dışında kafalardan seken topta en son Babajide Akintola'nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Martin Minchev, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

Çaykur Rizespor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

48'DE SERDAR DURSUN SAHNE ALDI

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan İsmail Kartal'ın oyuna aldığı Serdar Dursun 48'de attığı kritik golle Fenerbahçe'yi maça ortak etti.

Yine oyuna ikinci yarının başında giren İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Serdar Dursun, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından ağlara yolladı.

DZEKO GERİ DÖNDÜRDÜ!

65'te Fenerbahçe'yi öne geçiren gol Edin Dzeko'dan geldi. Hızlı gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun, sol çaprazdan yaptığı vuruşta Tarık Çetin'in müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Adam Buksa ile birlikte en fazla gol atan oyuncu olan Edin Dzeko (8), en son 2016/17'de Roma formasıyla dış sahada daha fazla lig golü kaydetti.

SON SÖZÜ İRFAN CAN SÖYLEDİ

Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle deplasmanda geri dönmeyi başardı. Uzatmalarda Tadic'in ortasında arka direkte gelişine şık bir vuruş yapan İrfan Can Kahveci maçın skorunu belirledi.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler zor da olsa haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertliler gelecek hafta iç sahada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik var

Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.

Çaykur Rizespor'da 4 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Yeşil-mavili ekipte maç öncesi ısınmaya çıkan kaleci Gökhan Akkan, sakatlık yaşadı. Gökhan Akkan'ın yerine maçta kaleye Tarık Çetin geçti.
 
İlhan Palut ayrıca, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.
Çaykur Rizespor sahaya kalede Tarık Çetin, savunmada Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu ve Hojer, orta sahada Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Olawoyin ve hücum hattında Akintola dizilişi ile çıktı.

Taraftarlardan maça büyük ilgi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.

Arda Kardeşler'den zemin kontrolü

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı. Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi. Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.
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