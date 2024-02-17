Navalni’nin naaşı teslim edilmedi: “Cinayetin izlerinin silinmesinden” endişe ediliyor

Rusya’da Sibirya bögesinde tutulduğu cezaevinde aniden öldüğü açıklanan muhalif lider Aleksey Navalni’nin ekibi, naaşının verilmesinin “katilin izlerinin silinmesi amacıyla” geciktirildiğini öne sürdü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif Aleksey Navalni’nin ekibi, Sibirya’da tutulduğu cezaevinde öldüğü açıklanan 47 yaşındaki muhalif liderin naaşının yakınlarına verilmesinin bilinçli şekilde geciktirildiğini ileri sürdü. Navalni’nin destekçilerinin sosyal paylaşım ağı Telegram’daki kanallarından yaptıkları açıklamada, “Katillerin izlerini yok etmeyi amaçladıkları açıkça görülmektedir. Bu nedenle naaşını vermiyor, hatta Navalni’nin annesinden bile gizliyorlar” ifadelerine yer verildiği dikkat çekti.



Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmiş de, Rus resmi makamlarının, kendi avukatlarına, Rus muhalifin ölüm sebebinin hâlâ belli olmadığı ve otopsiye devam edilmesi gerektiği bilgisini ilettiklerini aktardı. Yarmiş, sonuçların en erken gelecek hafta belli olacağını ifade etti.



Euronews’in aktardığına göre Navalni’nin sözcüsü Yarmiş, muhalif liderin naaşının daha fazla bekletilmeden ailesine verilmesi yönündeki talebini de tekrarladı. Navalni’nin annesi Ludmila Navalnaya’nın de bugün oğlunun tutulduğu Sibirya’daki ceza kolonisi yakınındaki Salehard’daki morgun kapısında naaşı almak üzere beklediği de belirtildi.



Rus kaynaklar, 47 yaşındaki muhalif liderin dün kutup bölgesindeki Harp’ta bulunan ceza kolonisinde aniden fenalaşarak öldüğünü açıkladı. Navalni, Rusya lideri Putin’e muhalifler arasında en tanınmış ve uluslararası arenada da yürüttüğü çalışmaları nedeniyle en fazla destek gören isimdi. Navalni’nin ölüm haberi, küresel çapta önem arzeden Münih Güvenlik Konferansı’nın başlamasına kısa süre önce duyurulmuş, Navalni’nin eşi Julia Navalnaya’nın da ölüm haberini burada aldığı açıklanmıştı.



NAVALNİ’Yİ ANMA TÖRENLERİNDE GÖZALTI



Navalni’nin cezaevinde öldüğünün açıklanmasının ardından ülke genelinde, 30 kentte binlerce kişi anma törenleri için biraraya geldi. İnsan hakları grubu OVD-Info’ya göre, anma etkinliklerinde en az 340 kişi gözaltına aldındı.



Bu, Ukrayna’daki askeri harekat için yedek askerlerin “kısmi seferberliğine” karşı 2022 yılında ülkede düzenlenen ve bin 300’den fazla kişinin tutuklandığı kitlesel eylemlerden bu yana, Rusya’daki siyasi etkinliklerde yaşanan en büyük gözaltı dalgası. Rus cezaevi dairesi, 47 yaşındaki eski avukat Navalni’nin Cuma günü, otuz yıllık hapis cezasını çektiği “Kutup Kurdu” olarak bilinen Arktik cezaevinde, yürüyüş yapmasının ardından bilincini kaybederek öldüğünü açıkladı.



Rusya’da toplanma özgürlüğüne ilişkin raporlar hazırlayan OVD-Info adlı kuruluş, bugün en fazla tutuklamanın Navalni’nin hareketinin geleneksel olarak güçlü olduğu St. Petersburg ve Moskova’da gerçekleştiğini ve etkinliğin ilk saatleri itibariyle St. Petersburg’de 74, Moskova’da en az 49 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Reuters tarafından bugün St. Petersburg’da çekilen görüntülerde onlarca kişinin, baskı kurbanlarına adanan anıtın yanında toplandığı görülüyor. Katılımcıların bazıları anıta çiçek ve mumlar bırakırken bazıları ilahiler söyledi, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Olay yerindeki bir Reuters muhabiri, ilahi ve şarkıların bitmesinden kısa bir süre sonra yaklaşık 30 kişinin tutuklandığını söyledi.



OVD-Info ayrıca Perşembe günü, bir Ukrayna füze saldırısında yedi kişinin öldüğü sınır şehri Belgorod’dan, bir zamanlar Stalin dönemi çalışma kamplarının merkezi olan Kuzey Kutbu maden karakolu Vorkuta’ya kadar Rusya’nın daha küçük şehirlerinde de tutuklamalar olduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplam gözaltı sayısının 300’ü geçtiğini belirten OVD-Info, açıklamasında “Her polis departmanında yayımlanan listelerden daha fazla tutuklu olabilir. Biz sadece haklarında güvenilir bilgiye sahip olduğumuz ve isimlerini yayınlayabileceğimiz kişilerin isimlerini yayımlıyoruz” ifadelerini kullandı. Rus polisi bir açıklama yapmadı.