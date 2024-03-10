Fenerbahçe son dakikalarda farka koştu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile İbrahim Üzülmez'in yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarsını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 59. dakikada Mert Hakan Yandaş, 87. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi, 90+4'te Ferdi Kadıoğlu ve 90+9'da İrfan Can Kahveci kaydetti.
Konuk ekip Pendikspor'un tek golünü ise 30. dakikada Halil Akbunar kaydederken, 70. dakikada Welinton, 90+1'de Arnaud Lusamba ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Öte yandan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.