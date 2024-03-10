Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe son dakikalarda farka koştu /10 Mart 2024 21:22

Fenerbahçe son dakikalarda farka koştu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'un son dakikalarda bulduğu gollerle farklı yendi

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile İbrahim Üzülmez'in yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarsını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 59. dakikada Mert Hakan Yandaş, 87. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi, 90+4'te Ferdi Kadıoğlu  ve 90+9'da İrfan Can Kahveci kaydetti.

Konuk ekip Pendikspor'un tek golünü ise 30. dakikada Halil Akbunar kaydederken, 70. dakikada Welinton, 90+1'de Arnaud Lusamba ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Öte yandan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
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