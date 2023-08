Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda avantajı kaptı

Bu golden üç dakika sonra İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen İrfan Can Kahveci yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.





























Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Twente’yi farklı mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Twente, Youri Regeer’in 41. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda konuk ettiği Hollanda ekibi Twente’yi geriye düştüğü maçta 5-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 63. ve 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci, 90+3. dakikada penaltından Dusan Tadic kaydetti. Twente’nin tek golü 20. dakikada Manfred Ugalde’den geldi. Twente, 41. dakikada Youri Regeer’in Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda’da oynanacak.Twente, 20. dakikada bulduğu golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. Sem Steijn’ın pası ile Mathias Kjölö ceza saha içi sağ tarafında topla buluştu. Mathias Kjölö pasını bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hereketlenen Manfred Ugalde bekletmeden yerden vuruşunu yaptı. Sağ direkten dönen top tekrar oyuncuya geldi ve bu kez tek vuruş ile meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı.Sağ çaprazda topla buluşan Sebastian Szymanski ortasını penaltı noktasının sağ arka tarafına doğru gönderdi. Bu noktada gelen topa yükselen Jayden Oosterwolde kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Jayden Oosterwolde böylece Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.Twente’de Youri Regeer, Mert Müldür’e arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR’a danışan hakem Andrew Madley, kararını değiştirdi ve oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına atıldı.Fenerbahçe, peş peşe bulduğu iki golle Twente’ye üstünlük sağladı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci ile paslaşan Bright Osayi-Samuel son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Sebastian Szymanski bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü ağlara bıraktı. Sol kanattan Dusan Tadic taç atışını hızlı ileri sol çapraza hareketlenen Edin Dzeko’ya doğru gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazına giren Edin Dzeko pasını penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci’ye gönderdi. Tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturmayı başardı.Ceza sahası içi sağ çaprazında Bright Osayi-Samuel rakibi Mats Rots’u geçerken yerde kaldı ve hakem Andrew Madley penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşu için topun başına Dusan Tadic geçti. Dusan Tadic topu kalenin ortasına doğru yaptığı vuruş ağlarla buluştu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda bulunma durumunun maç saatinde belli olması beklenen milli oyuncu, 22 kişilik kadroya alınmadı.Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, Twente karşısında riske edilmedi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligdeki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayan Becao, Twente maçının kadrosunda yer alsa da riske edilmeyerek yedek soyundu.Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de görevlendirildi.Transferinin ardından Avrupa’da Maribor, ligde ise Samsunspor maçlarında ilk kez forma giyen 24 yaşındaki savunmacı, söz konusu müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.Mert Müldür, bu sezon ilk 11’deki ilk maçına ise Twente karşısında çıktı.Fenerbahçe’nin yeni transferi Ryan Kent, iki maçın ardından forma şansı buldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve aldığı sürelerde performansıyla beğeni toplayan İngiliz hücum oyuncusu, 2 maçın ardından 11’de görev yaptı.