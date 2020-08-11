Fenerbahçe Uruguaylı golcüyle anlaşma sağladı

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken stoper için de girişimlerini hızlandırmıştı. Sarı-Lacivertliler'in Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. La Provincia'nın haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez'in bir oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklaması sonrası bu ismin Mauricio Lemos olduğu ve yeni adresinin de Türkiye'den Fenerbahçe olacağı belirtildi.





Oyuncunun transferinin ise kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı. Başkan Miguel Angel Ramirez, yaptığı açıklamada net bir isim kullanmazken bu ismin Lemos olduğu ortaya atıldı ve başkanın giderlerin gelirlere göre ayarlanması adına oyuncunun satışına izin verdiklerine yönelik ifadeleri paylaşıldı.





24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giymişti. Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken stoper için de girişimlerini hızlandırmıştı. Sarı-Lacivertliler'in Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. La Provincia'nın haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez'in bir oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklaması sonrası bu ismin Mauricio Lemos olduğu ve yeni adresinin de Türkiye'den Fenerbahçe olacağı belirtildi.





Oyuncunun transferinin ise kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı. Başkan Miguel Angel Ramirez, yaptığı açıklamada net bir isim kullanmazken bu ismin Lemos olduğu ortaya atıldı ve başkanın giderlerin gelirlere göre ayarlanması adına oyuncunun satışına izin verdiklerine yönelik ifadeleri paylaşıldı.





24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giymişti. Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken stoper için de girişimlerini hızlandırmıştı. Sarı-Lacivertliler'in Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. La Provincia'nın haberine göre Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez'in bir oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklaması sonrası bu ismin Mauricio Lemos olduğu ve yeni adresinin de Türkiye'den Fenerbahçe olacağı belirtildi.





Oyuncunun transferinin ise kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı. Başkan Miguel Angel Ramirez, yaptığı açıklamada net bir isim kullanmazken bu ismin Lemos olduğu ortaya atıldı ve başkanın giderlerin gelirlere göre ayarlanması adına oyuncunun satışına izin verdiklerine yönelik ifadeleri paylaşıldı.





24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giymişti.