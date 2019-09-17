Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu /17 Eylül 2019 21:47

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu

Fenerbahçe, 3-1'lik mağlubiyeti ile sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası gerekçesi ile TFF'ye başvurdu.

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Fenerbahçe, 3-1'lik mağlubiyeti ile sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası gerekçesi ile TFF'ye başvurdu.

Ne olmuştu?

Sarı lacivertliler, Alanyalı hücum oyuncusunun ceza alanının içinde olduğu gerekçesiyle bunun bir kural hatası olduğunu iddia ediyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçına kural hatası iddiası damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde kural hatası olduğu iddia edildi.

46. dakikada kaleci Altay Bayındır Altay kale alanı önünden oyunu başlattı.

Jailson topla buluşurken Alanyasporlu Papiss Cisse'nin ceza sahası içerisinde olduğu görüldü.

Sarı lacivertliler, Alanyalı hücum oyuncusunun ceza alanının içinde olduğu gerekçesiyle bunun bir kural hatası olduğunu iddia ediyor.

Eski hakem Selçuk Dereli, Alanyaspor'un ikinci golünden önce kural hatası olduğunu öne sürdü. Böylelikle maçın tekrarı da gündeme geld.
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