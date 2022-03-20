Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den ligin zirvesine önemli adım /20 Mart 2022 22:04

Fenerbahçe'den ligin zirvesine önemli adım

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'un karşılaştığı mücadelede 3 gol vardı.

Gol eprdesini İttifak Holding Konyaspor adına Bytyqi açtı: 0-1.

İlk yarı bu şekilde İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı da 66. dakikada sahneye çıkan Kim Min-jae Fenerbahçe adına skora dengeyi getiren isim oldu: 1-1.

Maçın 88. dakikasında ise Pelkas Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bo sonuçla ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyapor 55 puanda kalırken, rakibinin hemen ardından 3. sırada olan Fenerbahçe ise puanını 53'e yükseltti.

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