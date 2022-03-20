Fenerbahçe'den ligin zirvesine önemli adım

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'un karşılaştığı mücadelede 3 gol vardı.





Gol eprdesini İttifak Holding Konyaspor adına Bytyqi açtı: 0-1.





İlk yarı bu şekilde İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarı da 66. dakikada sahneye çıkan Kim Min-jae Fenerbahçe adına skora dengeyi getiren isim oldu: 1-1.





Maçın 88. dakikasında ise Pelkas Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.





Bo sonuçla ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyapor 55 puanda kalırken, rakibinin hemen ardından 3. sırada olan Fenerbahçe ise puanını 53'e yükseltti.





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