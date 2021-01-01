Samanyolu Haber /Dünya / Ferrari'nin ilk elektrikli aracı SUV olacak /01 Ocak 2021 13:59

Ferrari'nin ilk elektrikli aracı SUV olacak

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin ilk tam elektrikli aracı bir SUV olacak.

SHABER3.COM

Halihazırda 'Purosangue' (Safkan) adını verdikleri 4 çeker spor arazi aracı modeli üzerinde çalışan İtalyan üreticinin 800 beygir gücündeki V12 benzin motorlu ve V8 hibrit araçları 2022 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Euronews'te yer alan habere göre tasarlanırken geliştirilebilir esnek bir platformda hazırlanan şasinin elektrikli araç için de kullanılacağı ve 4 motorlu olacağı tahmin ediliyor.

CAR dergisinin haberine göre elektrikli 610 beygir gücünde olacak aracın dört motorunu besleyebilecek 80 kWh baz kapasiteli Lityum-ion pil kullanılacak.

Yüksek talebe kayıtsız kalamadı

Geleneklerine bağlılığıyla bilinen Ferrari spor araç kategorisindeki talep ve yüksek kar marjına kayıtsız kalamayarak diğer üst segment rakipleri gibi SUV kategorisine yöneldi.

Tepe yöneticisi Louis Camilleri geçtiğimiz aylarda Ferrari'nin içten yanmalı motorları asla tamamen terk etmeyeceğini söylemesi şirketin ağırlığını hibrit araçlara vereceği yorumlarına neden olmuştu.

Nitekim Ferrari yeni SUV'si için ilk denemeleri hibrit motorlarla yapacak. Fakat Camilleri SUV kelimesinin Ferrari'ye yakışmadığını söylemişti. Bu yüzden Ferrari yöneticileri FUV olarak tanımlamayı tercih ettikleri modelin tamamen yeni bir konsept sunacağını ileri sürüyor.

Ferrari'nin yeni modelinin fiyatının ise 300 bin eurodan başlayacağı konuşuluyor.
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