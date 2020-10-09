Fethullah Gülen Hocaefendi'den Azerbaycan halkına taziye mesajı : ‘Barış için duacıyım’

Mesajında iki komşu ülke arasındaki çatışmaların bir an önce bitmesini ve barışın sağlanmasını dileyen Hocaefendi bölgede hayatını kaybedenler için, “Bu çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün Azerbaycan halkına sabır ve metanet diliyorum.” ifadelerini kullandı.







İşte Gülen’in AFSV aracılığı ile yayınlanan taziye mesajı;





Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin Dağlık KarabağBölgesindeki Çatışmalarda Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı





“Azerbaycan’la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan çatışmaları büyük bir üzüntüyle öğrendim.





Bu çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün Azerbaycan halkına sabır ve metanet diliyorum.





Komşu iki ülke arasındaki bu anlaşmazlığın bir an evvel barışçı bir şekilde çözüme kavuşturulması için Cenab-ı Erhamürrahimin’e duacıyım.”







