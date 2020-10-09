Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı finalde

Türkiye U17 Kadın Voleybol Takımı, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yenilgi yüzü görmeden finale yükseldi.





Karadağ'da düzenlenen U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı.





Millilerimizde, Ege Melisa 18 sayıyla takımımızın en skorer isim olurken; ona Özlem 13, Dalia 12, Pelin 9, Deniz Nazlıcan 6 ve Özge 1 sayıyla eşlik etti.





Final 9 Ekim'de





Rakibini 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden Milliler, finalde Rusya-İtalya maçının galibi ile karşılaşacak. Final maçı 9 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00'de oynanacak.





Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, hiç yenilgi yüzü görmeden finale çıkarak büyük bir başarı gösterdi. Grup aşamasında sırasıyla Bulgaristan, Slovenya, İtalya, Slovakya ve Karadağ'ı yenen Milliler, yarı finalde de Sırbistan'ı mağlup ederek yenilgisiz finale çıktı. Türkiye, finaldeki muhtemel rakiplerinden İtalya'yı grup aşamasında oynadığı maçta 3-1 yenmeyi başarmıştı.