Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den vefat eden Yaşar Yakış için taziye /26 Haziran 2024 23:10

Fethullah Gülen Hocaefendi'den vefat eden Yaşar Yakış için taziye

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, 85 yaşında hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için bir taziye mesajı yayımladı. Eski diplomat olan Yakış, 19 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

SHABER3.COM

Taziye mesajı fgulencomtr'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yayınlandı. Hocaefendi'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Riyad ve Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilcilik görevlerinde bulunmuş mümtaz devlet adamı Yaşar Yakış Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Zatı alilerinin, milletine ve ülkesine hizmet düşüncesiyle yaşadığını, kariyeri boyunca hakperestlik ve kadirşinaslıktan ayrılmadığını şükran duygularımızla yad ediyoruz.

Aziz Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, sevenlerine ve hariciye mensuplarına sabr-ı cemil niyaz ederim.

M. Fethullah Gülen


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fethullah Gülen Hocaefendi'den vefat eden Yaşar Yakış... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:50