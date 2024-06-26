Fethullah Gülen Hocaefendi'den vefat eden Yaşar Yakış için taziye

Taziye mesajı fgulencomtr'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yayınlandı. Hocaefendi'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Riyad ve Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilcilik görevlerinde bulunmuş mümtaz devlet adamı Yaşar Yakış Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrendim.







Zatı alilerinin, milletine ve ülkesine hizmet düşüncesiyle yaşadığını, kariyeri boyunca hakperestlik ve kadirşinaslıktan ayrılmadığını şükran duygularımızla yad ediyoruz.





Aziz Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, sevenlerine ve hariciye mensuplarına sabr-ı cemil niyaz ederim.







M. Fethullah Gülen





