İyi Ruh Ödülü'nün sahibi diyalog gönüllüsü oldu





GÖNÜLLÜ YARDIM FAALİYETLERİNE BÜYÜK ONUR







Alman derneği geleneksel hale getirmeyi amaç edindiği ödülü ikinci kez veriyor. Ödül, üçüncü bir kişinin tavsiyesi üzerine ve kişinin gönüllü yardım çalışmaları sebebiyle veriliyor. Hatice Özütürk’ü Bürgerstiftung Rastatt’a tavsiye eden isim ise bir kilisede gönüllü çalışmalara destek veren Petra Bonkosch olmuş.











DİYALOG DERNEĞİNİN DE BAŞKANI







Anlamlı ödülün sahibi olan Hatice Özütürk aynı zamanda Almanya’da diyalog faaliyetleri yürüten Die Brücke derneğinin kurucu üyesi ve şu andaki başkanı. Özütürk, hem dernek çatısı altında hem de şahsi olarak Alman toplumunda yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor.







Hatice Özütürk aynı zamanda Diakonisches Werk, Rastatt Belediyesi ve Paritätisches Bildungswerk BW iş birligi ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Bu iş birlikleri aracılığı ile gönüllü tercümanlık ve eğitimli vatandaş mentörü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca bir okulda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor.















Ödül taktim töreninde konuşan Rainer Ganz, "Özütürk Hanım'ın arabuluculuğu sayesinde entegrasyon özellikle gençlik sektöründe çok daha etkili bir şekilde gerçekleşebilir ve gerçekleşebilir. Birkaç tane daha Hatice olmasını isterdim ve enerjinizin hiç bitmesini istemem. Bu koşuşturmalarınız ve toplum için yaptıklarınız için minnettarız. Dokunduğunuz yere güzellikler saçıyorsunuz" ifadelerini kullandı.





SİYASETTE DE AKTİF





Almanya’da yaşayan Hatice Özütürk, anlamlı bir ödülün sahibi oldu. Özütürk, gönüllülük esasına göre yürüttüğü yardım faaliyetleri sebebiyle İyi Ruh Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. Özütürk’e sertifikası ve para ödülü vakfın yönetim kurulu üyesi Björn Sucher ve Rainer Ganz tarafından taktim edildi.Diğer yandan Hatice Özütürk, sosyal hayatta olduğu kadar siyasi hayatta da aktif. Alman CDU Partisi’nden Belediye encümeni adayı oldu.