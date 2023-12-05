Samanyolu Haber /Gündem / Fidel Castro'nun CIA ile iş birliği yapan kız kardeşi öldü /05 Aralık 2023 11:34

Fidel Castro'nun CIA ile iş birliği yapan kız kardeşi öldü

Küba'nın eski lideri Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro 90 yaşında öldü.

SHABER3.COM

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro, Miami'de 90 yaşında hayatını kaybetti. 

Univision internet sitesinin haberine göre, bir süredir Miami'de bir hastanede tedavi gören Castro 90 yaşında yaşamını yitirdi. Aile mensuplarından yapılan açıklamada, Juanita Castro'nun doğal sebeplerden vefat ettiği ve cenaze töreninin aile arasında yapılacağı bildirildi.

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Juanita Castro'nun anılarını kaleme alan yazar Maria Antonieta Collins, açıklamasında, "Bugün Juanita Castro, yaşam ve ölüm yolunda bizden önce gitti, olağanüstü bir kadındı ve çok sevdiği Küba davası uğruna yorulmak bilmeden çalışan bir savaşçıydı" ifadesini kullandı. 


Küba devrimi konusunda kardeşleri Fidel ve Raul ile ters düşen Castro, 1964'te ülkesinden ayrılarak ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. 

"Donna" takma adıyla ABD gizli servisi CIA ile işbirliği yapan Castro, Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Raul Castro'nun yönetimini "açıkça" kınamıştı. 

Juanita Castro, yıllar önce yaptığı açıklamada, "Şüphesiz sürgündeki diğer insanlardan daha fazla acı çektim çünkü Florida Boğazı'nın hiçbir tarafında bana soluk aldırmadılar ve çok az kişi hayatımın paradoksunu anlıyor. Küba'dakiler için ben bir kaçağım çünkü oradan ayrıldım ve mevcut rejimi kınadım. Miami'deki birçok insan için Fidel ve Raul'un kız kardeşi olduğum için istenmeyen kişi ilan edildim" ifadelerini kullanmıştı. 
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