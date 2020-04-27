Samanyolu Haber /Spor / FIFA bir maçta 5 oyuncu değişikliğini getiriyor /27 Nisan 2020 17:50

FIFA bir maçta 5 oyuncu değişikliğini getiriyor

FIFA, Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşacak fikstür sıkışıklığına karşın oyuncu değişikliği hakkının artırılmasını önerdi. 3 yerine 5 oyuncu değişikliği gündemde.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi. FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde “fazla yüklenme” sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu. Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.


OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MAÇ EN FAZLA 3 KEZ DURACAK
Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak. Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak. Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA’nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.
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