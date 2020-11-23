Fikirtepe ihalesi devlete kaldı: 5 milyarlık fatura!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Fikirtepe semtinde yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm sürecinin enkazı devlete kaldı.





1 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede 35 bin yeni konut ve 2 bin 500 ticari alan yer alacaktı. Ancak Fikirtepe’deki 60 yapı adasının bir bölümünde inşaatlar başlarken, büyük bir alanda ise yıkılmayı bekleyen evler bulunuyordu.





Bir yanda bazı firmalar inşaatları tamamlarken, diğer yanda ise evleri yıkılan veya yıkılmayı bekleyen vatandaşlar ortada kalmıştı.





Hem kat malikleriyle müteahhitler arasındaki anlaşmazlıklar hem de ekonomik sorunlar nedeniyle belirsizliğe giren süreç devlet tarafından sonlandırılacak.





2012 yılından bu yana bir krize dönüşen sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu. TOKİ ve iştiraki Emlak Konut GYO yarım kalan veya hiç başlamayan inşaatların yapımını üstlenecek.





40 YAPI ADASI





Toplam 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayacak ve 5 milyar liraya mal olacak proje için imar planları yeniden düzenlenecek.





Yapımı başlayan ve yarım kalan projelere bir ay içinde yeniden inşaat başlamazsa bakanlık bu projelere el koyacak.





Yapımı başlamamış ya da müteahhitlerle bir anlaşmayı varılmamış adalarda da devlet projeleri üstlenecek.





5 bin konut eski konut yıkılırken, yarım kalan 5 bin konutun yapımı tamamlanacak ve 10 bin yeni konut daha inşa edilecek.





Toplam 40 yapı adasını kapsayacak çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.





Daha önce verilen inşaat hakları nedeniyle yoğun yapılaşmanın yaşandığı Fikirtepe’de yeni yapılarda yoğunluğun azaltılacağı öğrenildi.