Filenin Sultanları yarı finalde!

T24'te yer alan habere göre Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile mücadele etti.



Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ay-yıldızlılar, Hande Baladın’ın muhteşem performansıyla 25-23 aldı.



Baladın'ın bıraktığı yerden devam eden Melissa Vargas seti domine ederken Sultanlar, bu seti 25-22 önde tamamlayarak skoru 2-0’a getirdi.



Üçüncü seti de 25-18 üstünlükle tamamlayan takım, maçı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



Filenin Sultanları bu zaferle galibiyet serisini 13 maça çıkardı.



Daniele Santarelli'nin ekibi yarı finalde 1 Eylül Cuma günü son şampiyon İtalya ile yine Brüksel’de karşılaşacak.