Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları yarı finalde! /30 Ağustos 2023 20:06

Filenin Sultanları yarı finalde!

Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’yı 3-0'la eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları, İtalya ile eşleşti.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile mücadele etti.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ay-yıldızlılar, Hande Baladın’ın muhteşem performansıyla 25-23 aldı.

Baladın'ın bıraktığı yerden devam eden Melissa Vargas seti domine ederken Sultanlar, bu seti 25-22 önde tamamlayarak skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü seti de 25-18 üstünlükle tamamlayan takım, maçı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları bu zaferle galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Daniele Santarelli'nin ekibi yarı finalde 1 Eylül Cuma günü son şampiyon İtalya ile yine Brüksel’de karşılaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Filenin Sultanları yarı finalde! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:47