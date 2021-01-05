Financial Times: Türkiye’de gerçek işsizliği hesaplamak bile zor

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'deki işsizlik sorununa işaret eden bir haber yayınladı. Financial Times'e konuşan ekonomistler, Türkiye'de gerçek işsizlik rakamlarını hesaplamanın zor olduğunu belirtti, insanların umudu kalmadığı için iş aramaktan bile vazgeçtiğine dikkat çekti.













İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye’deki işsizlik sorununu konunun uzmanlarına sordu. Ekonomistler, Türkiye’de gerçek işsizlik rakamlarını hesaplamanın zor olduğunu belirtti. “Aktif olarak iş arayan, dolayısıyla işsiz sayılabilecek kişilerin sayısı düşüyor. İnsanlar iş gücünü terk ediyor” değerlendirmesi yapıldı.





‘İNSANLAR İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ’





Çalışma yaşındaki genç nüfusun bir milyondan fazla artmasına rağmen, işgücü dışında kalan nüfusun oranı yüzde 31,1’e yükseldi. Bu rakam geçen yıl yüzde 28,7 olarak ilan edilmişti.





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. Güneş Aşık, açıklanan işsizlik rakamlarında yaşanan düşüşün ‘aktif iş arayışında olan kişilerin sayısındaki azalmayla’ alakalı olduğuna dikkat çekti.





GERÇEK İŞSİZLİĞİ HESAPLAMAK ZOR





İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Murat Sağman da “Gerçek işsizlik rakamlarını hesaplamak zor” diyerek, kaç kişinin işgücü dışında kaldığının bilinmediğini söyledi.





Yayınlanan son verilere göre, Türkiye’deki genç işsizlik Eylül 2020 tarihinde yüzde 24 olarak açıklandı. Ülkedeki 15-24 yaş arası gençler kendilerini koronavirüs ile daha da şiddetlenen bir istihdam kriziyle karşı karşıya buldu.





‘KENDİ PARAMI KAZANAMADIĞIMI GÖRÜNCE…’





Financial Times’ın haberinde, İstanbul’da annesiyle birlikte yaşayan Yılmaz, işsizlik sürecini “Her zaman iş arıyorum, bazen görüşmelere de çağrılıyorum ancak bir şey çıkmıyor. Tecrübe istiyorlar ancak onu edinmek için de bir yerde çalışmaya başlamak lazım” ifadeleriyle açıkladı, hatta deneyim kazanabilmek için parasız da çalışabileceğini de söyledi.





Yılmaz ayrıca, “Ailem üzerinde bir yük gibi hissediyorum. Kendi paramı kazanamayacağımı görünce, hayattan beklentisi olmayan biri gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.