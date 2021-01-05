Hasta tutuklunun eşinden feryat : Bu Acıyı çektireceklerine idam etsinler daha iyi

Kendisi de kanser hastası olan Ayşegül Karaturgut KHK TV’ye yaptığı açıklamalarda eşi Abdülaziz Örpek’in acilen ameliyat olması gerektiğini, ancak tedavisinin bir türlü gerçekleştirilmediğini ileri sürüyor.







“Cimer üzerinden defalarca dilekçe yazdım, Kırşehir Başsavcılığına raporları gönderdim, dilekçe yazdım, ancak bir cevap alamadım” diyen Ayşegül Karaturgut eşinin durumu daha da kötüye gitmeden tedavisinin yapılmasını istiyor.



















"BU ACIYI ÇEKTİRECEKLERİNE İDAM ETSİNLER DAHA İYİ"

Çocuğunun babasının cezaevinde olduğunu bilmediğini içeride eşinin ölüme terk edildiğini ileri süren Ayşegül Karaturgut

"Bu acıyı çektireceklerine idam etsinler daha iyi. Yasalarda idam cezası yok ise de bu insanın tedavisini yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı





Beş yıldır kanser tedavisi gören Ayşegül Karaturgut sol böbreğinin de çalışmadığını dile getiriyor. 8 yaşında bir kızımız var, babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor diyen Karaturgut sözlerine şöyle devam etti:

“Eşim cezaevine girmeden önce Van’da ikamet ediyorduk. TOKİ sitelerinde yönetici olarak çalışıyordu. Eşim uyuşturucu suçundan şu an tutuklu bulunuyor. 17 yıl ceza aldı. Samimi itiraflarda bulunmasına rağmen asıl gerçek gizleniyor, araştırılmıyor. Eşimin mahkemede vermiş olduğu diğer isimler üzerinde hiç durulmadı. Neden o insanlar da yakalanmıyor? Eşim 6 ay boyunca ben ve çocuğum tehlikede olduğumuz için ifade veremedi. Bir yıldır ziyaretine maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemiyorum"









Karaturgut konuşmasına "On gün önce eşim beni aradığında artık ‘nefes alamıyorum, kaslarım ağrıyor’ dedi. Doktor zaten kas ağrılarının başlayacağını söylemişti. Tedavi geciktikçe ağrıları da artıyor. Ben de kanser hastasıyım onun neler çektiğini en iyi ben anlarım.” sözleriyle devam etti.