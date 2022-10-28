Samanyolu Haber /Gündem / Fincancı bahane; İktidarın hedefinde meslek odaları mı var? /28 Ekim 2022 09:15

Fincancı bahane; İktidarın hedefinde meslek odaları mı var?

İktidar, TTB Başkanı Fincancı’nın açıklamalarını bahane ederek başlattığı operasyona karışı TTB Genel Sekreteri Bulut, “AKP’den ‘adalet’ kelimesini kaldırsınlar” dedi. CHP’li Emir ise “Meslek odalarını ele geçirmeye uğraşıyorlar” yorumunu yaptı.

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İktidar, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) suçlayan açıklamalarını gerekçe göstererek meslek örgütlerinin yapısını değiştirecek bir düzenlemenin hazırlığına başladı. 

Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan, “İlgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdik. Meslek örgütlerini ideolojik saplantılarının borazanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Hukuk ve Değişim Derneği’nin düzenlediği programda, “Hem TTB hem mimar ve mühendisler odalarıyla (TMMOB) ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Anayasa’nın 135. maddesine göre bunu yapamazlar. Daha önce de bunu denediler ama beraat etmiştik. Burası öyle cumhurbaşkanı kararnamesiyle atama yapabilecekleri bir yer değil” dedi.

"ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Uzun süredir meslek odalarında bir operasyon yapma hedefleri vardı. Türkiye Barolar Birliği’ni ele geçirmek için baroları bölmüşlerdi ama orada hedeflerine ulaşamadılar. Şimdi de TTB ve diğer meslek odalarını ele geçirmeye uğraşıyorlar. Meslek odalarını arka bahçeleri yapmak istiyorlar” dedi. 

"TAKİP EDECEĞİM"
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Önde gelen Kadın İnsan Hakları Savunucusu Şebnem Korur Fincancı’nın bu sabah saatinde keyfi olarak polis tarafından gözaltına alındığı haberini aldım. Bu beni derinden endişelendirdi. Gelişmeleri yakından takip edeceğim” dedi. 
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