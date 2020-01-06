Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'nın yeni Başbakanı haftada dört gün çalışmayı önerdi /06 Ocak 2020 13:01

Finlandiya'nın yeni Başbakanı haftada dört gün çalışmayı önerdi

Finlandiya’nın çiçeği burnunda Başbakanı Sanna Marin, haftada dört gün altı saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Avusturya’da Sebastian Kurz’un yeniden siyaset sahnesine dönmesiyle ‘en genç ikinci hükümet lideri’ olarak anılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ‘çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım’ olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Sistem, haftada dört gün altı saat çalışmayı öngörüyor.

'İnsanlar bu vakti hak ediyor'

Marin, “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin Lideri Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.

Avustralyalı şirket uyguluyor

Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi Versa da haftada dört gün çalışma sistemini uyguluyor. Versa çalışanları hafta sonuna ek olarak Çarşamba günleri izin yapıyor. Şirket, bu şekilde kâr oranlarının yüzde 300 arttığını savunuyor.

Rusya'da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan ‘haftada dört gün çalışma sistemini’ test etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Microsoft 1 ay denedi, verimlilik yüzde 40 arttı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya'nın yeni Başbakanı haftada dört gün çalışmayı... Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:26