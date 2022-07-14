Samanyolu Haber /Gündem / Fitch’ten 'Türkiye' yorumu: Kredi riski artıyor /14 Temmuz 2022 16:29

Fitch’ten 'Türkiye' yorumu: Kredi riski artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin kredi riskini artırdığını bildirdi.

SHABER3.COM

Yüksek enflasyon ve dolardaki artış sürerken dünyaca ünlü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten uyarı geldi.

Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikası karışımının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonunda riskleri artırdığına dikkat çekerken söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını belirtti.

Fitch raporunda “zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023’teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

"ULUSLARARASI REZERVLER GERİLİYOR, ENFLASYON DA ÇOK YÜKSEK”
2021’de hayata geçirilen kur korumalı mevduat sistemiyle ihracat öncülüğündeki ekonomik modelde faiz artırmadan TL’nin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Ancak TL üzerindeki baskı yeniden artarak derinleşti. Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek” değerlendirmesi yapıldı. Politika tepkisinin kamu finansmanında doğrudan ve dolaylı maliyeti olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu raporda, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürülmesine dair “not düşüşü, bu politika tepkisinin cari açığı fonlamak için sermaye girişlerini çekmekte yetersiz kalmasını, tüketici güveni düşürebileceği ve dış finansman konusundaki riskleri yansıtıyor” denildi.

Fitch geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıklamıştı.
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