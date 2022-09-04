Fiyatı bir yılda 3 kat artan odun ve kömür lüks oldu

Zam yağmurundan odun ve kömür fiyatları da etkilendi. Doğalgaza yapılan zamlar sonrası halk odun ve kömüre yöneldi ancak odun ve kömür fiyatları son bir yılda 3 kat arttı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında tonu 1200 TL olan odunun fiyatı bugün 3 bin 500 liraya, kömürün tonu ise 8 bin liraya çıktı. Konuyla ilgili bir araştırma yapan CHP’li Ahmet Akın’a göre, soba yakmak da kombiyi açmak da artık lüks.







FİYATLAR OLAĞAN ÜSTÜ ŞEKİLDE ARTTI

Doğalgaz ve elektriğe son gelen zamlarla birlikte ısınmak için alternatif olarak kullanılan kömür ve odun gibi ürünlerin fiyatları da arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son zamlardan sonra özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatlarının da olağanüstü şekilde arttığını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Ahmet Akın, şunları söyledi:





“Eylül 2021’de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun fiyatı 3 bin 500 ile 3 bin 600 lira arasında. Odun fiyatındaki artış yüzde 160’ı buluyor.





KÖMÜRÜN TON FİYATI 8 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Eylül 2021’de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün aynı kömürün fiyatı 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Kömür fiyatındaki artış neredeyse üç kat oldu.





Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’ndaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor.”