[FLAŞ] ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlediği operasyon'da öldürmesinin ardından bölgede tırmanan gerilimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze atması sonrası ABD'den İran'a yeni yaptırımlar geldi.







ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchi, İran'a Alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firma yaptırım uygulandığını açıkladı.ABD'li bakanların düzenlediği basın toplantısından satır başları şöyle:" İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk.İran'a tekstil ve enerji gibi alanlarda ticaret yapan herkes yaptırım kapsamına alınacak.





Alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firma yaptırım uygulandı. 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı. İran'a ekonomik olarak zarar verdik. Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbarat var.Süleyma'nin ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu. Attığımız adımlar ABD güvenliğini sağlamak için atıldı.





Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair haberlere inanmamak için sebep yok, İran'ın tam işbirliğiyle tüm olguları ortaya koyan kapsamlı soruşturmaya ihtiyacımız var. Soruşturma sonuçlarını aldıktan sonra bütün dünyanın gereken adımları atacağını düşünüyoruz. Ukrayna uçağını kimin düşürdüğüne dair bilgi veren kişi yada kurumlar yaptırımlardan muaf tutulacak. İran ile insani yardım için ticaret ve SWİFT para transferi devam edebilecek.IŞİD'i ortadan kaldırdık, Bağdadi'yi, Süleymani'yi ortadan kaldırdık. Bu, ABD'ye olan tehdidi azalttı."