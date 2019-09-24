Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] CHP'ye kayyım atandı /24 Eylül 2019 20:58

[FLAŞ] CHP'ye kayyım atandı

CHP Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyım heyeti atandı. Görevden alınan Murat İl yargıya başvuracağını belirterek, "Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

SHABER3.COM

CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt’un sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl’i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti. İl’in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden alındığını ve Tunceli İl Başkanlığı’na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyım heyetinin atandığı bildirdi.
 
‘GÖREVE İADE İÇİN YARGIYA BAŞVURACAĞIZ’

Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi’nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.

İl, “Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor. Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] CHP'ye kayyım atandı Sonraki Haber >>

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:12