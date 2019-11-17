[FLAŞ] Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.







Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.





Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.





Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği’ iddiası da tamamen yalandır.Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."