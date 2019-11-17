Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Fenerbahçe'den istifa açıklaması /17 Kasım 2019 10:30

[FLAŞ] Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Fenerbahçe Spok Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı koçu Zelijko Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.Sarı-lacivertlilerin CSKA deplasmanında oyuncularına ettiği küfürlerle gündem olan deneyimli teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü.

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Sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır. 

Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği’ iddiası da tamamen yalandır.Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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