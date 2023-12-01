Flaş iddia: İsrail tüm Hamas liderlerini öldürmeyi planlıyor, hedefte Türkiye de var

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), İsrail’in savaştan sonra dünyanın farklı yerlerindeki Hamas liderlerini öldürmeyi planladığını ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu yazdı.







Gazeteye konuşan ve kimliklerinin paylaşılmasını istemeyen İsrailli yetkililer, istihbarat ajanslarının Türkiye, Lübnan ve Katar’da yaşayan Hamas liderlerini öldürmek için plan hazırlamaya başladığını söyledi. Yetkililer, emrin doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından verildiğini belirtti. Netanyahu, başkent Tel Aviv’de 22 Kasım’da yaptığı açıklamada, ulusal istihbarat teşkilatı Mossad’a tespit ettikleri yerde Hamas liderlerine karşı harekete geçme emri verdiğini duyurmuştu. İsrail’in sağcı gazetelerinden Jerusalem Post da Netanyahu’nun bu sözleriyle Hamas liderlerinin Gazze dışında, hatta Katar’da bile hedef alınabileceğini ima ettiğini yazmıştı.





WSJ’ye konuşan kaynaklar, yeni operasyon planlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkililerin, Netanyahu’nun bu açıklaması karşısında “şaşkınlığa uğradığını” da söyledi. Haberde, Netanyahu’nun emriyle Mossad’ın 1997’de Hamas’ın eski lideri Halid Meşal’e Ürdün’de suikast düzenlediği fakat saldırının başarısız olduğu hatırlatıldı. Söz konusu yeni operasyon planlarıysa “Netanyahu için ikinci bir fırsat” diye nitelendi. Yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki Hamas liderlerini yakalamak veya öldürmek için operasyon yürüttüğünü de belirterek, “Artık tüm mesele nerede ve nasıl öldürülecekleri” dedi.





Netanyahu’nun operasyon emri, İsrail’deki eski istihbarat liderlerinden farklı tepkiler topladı. Eski Mossad Direktörü Efraim Halevy, Hamas liderlerini öldürmenin sorunu çözmeyeceğini belirterek, “Bu, stratejik bir hedefin gerçekleştirilmesi için değil, intikam almak için atılan bir adım” dedi. İsrail’in askeri istihbarat ajansı Aman’ın eski lideri Amos Yadlin ise operasyon için “Doğru bir karar. 7 Ekim saldırılarının emrini verenler yargılanmalı ya da ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.





NY TİMES: İSRAİ, HAMAS’IN PLANLARINI BİR YILDIR BİLİYORDU



Independent Türkçe’nin aktardığına göre ABD’nin tanınmış gazetelerinden New York Times (NYT) ise İsrail ordusu ve istihbaratının Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna dair önceden bilgi sahibi olduğunu fakat harekete geçmediğini yazdı. Haberde, İsrail ordusunun ele geçirdiği ve Eriha Duvarı (Jericho Wall) adı verilen belgede, Aksa Tufanı operasyonunun planlarının yer aldığı aktarıldı. Bunlar arasında Gazze Şeridi-İsrail sınırındaki duvarın nasıl aşılacağına ek olarak füze ve drone saldırılarına ilişkin detaylı operasyon planları yer alıyordu.





Ancak İsrail ordusunun, planları öğrendikten sonra Gazze Şeridi yakınındaki güvenlik önlemlerini artırsa da Hamas üyelerinin planlarını engelleyecek somut adımlar atmadığı yazıldı. NYT’nin incelediği e-postalarda, İsrailli yetkililerin planı “hayali senaryo” diye niteleyerek, Hamas’ın saldırı başlatacağına ihtimal vermediği görüldü. Netanyahu’nun ya da ona yakın üst düzey kişilerin söz konusu belgeden haberdar olup olmadığıysa bilinmiyor. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, belgenin nasıl ele geçirildiğine dair bilgi paylaşmayı da reddetti.