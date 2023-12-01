Özel'den yeni 'Meral Akşener' açıklaması: 'İşbirliği' teklif etmişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay süreci sonrası partinin durumunun ele alınması ve yerel seçim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Manavgat ilçesinde düzenlenen kamp için Antalya'ya geldi.







Havalimanında çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan Özel, ardından CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.





Özel, Meral Akşener ile dün yerel seçimler üzerine yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.





"İYİ PARTİ'NİN VERECEĞİ KARARI BEKLİYORUZ"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özgür Özel, “Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Pazartesi günü İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı bekliyoruz. Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. İYİ Parti’nin kendi örgütünün değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz. Kendileri değerlendirecektir" dedi.





NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 31 Mart seçimleri için seçim işbirliği önerisi götürdü.





İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) 81 ilde seçimlere tek başına girme kararına saygılı olduklarını belirten Özel Akşener’e, bu kararın gözden geçirilip geçiremeyeceğini sordu.





Akşener ise öneriyi GİK’in onayına sunacağını belirterek, “Biz, MHP’nin aksine, demokratik bir partiyiz. Geçmişte ‘masaya otur veya kalk’ diyen de GİK’ti. O yüzden GİK ne derse onu yapacağım” yanıtını verdi.