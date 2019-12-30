[FLAŞ] IŞİD operasyonunda gözaltılar artıyor

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.Savcılık kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 05.00’te operasyon başlattı.





400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında IŞİD’in il sorumlusu olduğu öne sürülen M.D’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bazı evlere kapılar kırılarak girilirken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.





ANKARA’DA 33 GÖZALTI





Ankara’da yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve istihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda, IŞİD’le irtibatlı oldukları ve yurtdışında çatışmalara katıldıkları belirtilen 50 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 30’u Irak, 2’si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.





KAYSERİ’DE 9 GÖZALTI





Kayseri’de de sabah saatlerinde bazı adreslere polis baskınları düzenlendi. Suriye ve Irak’ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 9 kişi gözaltına alındı.Zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konuldu.





ADANA’DA 6 GÖZALTI





Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla da kentte IŞİD’e yönelik operasyon başlatıldı. Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4’ü Suriye 2’si Irak vatandaşı 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Sabah erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.