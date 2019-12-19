Samanyolu Haber /Eğitim / Erdoğan harekete geçti! /19 Aralık 2019 18:59

Erdoğan harekete geçti!

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildiği gün hükümetten daha önce işareti verilen hamle geldi. Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2 Aralık'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararı harfiyen uyguladı.

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SAMANYOLUHABER- Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ettiği 13 Eylül'den itibaren hükümet tarafından hedef tahtasına konulan İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) gündemi sarsacak bir karar aldı. 

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"KAYYIM" DEMEDEN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE KAYYIM TAYİN EDİLDİ!

YÖK'ün aldığı karara göre  Bilim ve Sanat Vakfı'na ait Şehir Üniversitesi'nin mülkiyeti ve idaresi tamamen Marmara Üniversitesi'ne devredilecek. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'den 13 Eylül'de istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildiği gün elinden üniversitesini almış oldu. 


Erdoğan geçen hafta da Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i "dolandırıcı" diye itham etmişti.


2 ARALIK'TA AKP MYK'DA ALINAN KARARI YÖK UYGULADI!


AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Aralık'ta toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) akabinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik el koyma işlemin ilk işaretini vermişti. 


Çelik, "Bundan sonrasında düzenleme mekanizması YÖK'tür. Hami üniversite, Marmara Üniversitesidir." ifadelerini kullanmıştı. 


Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na da kayyım tayin edileceği iddia ediliyor. 


Kayyım kararı hakkında açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Çelik’e Davutoğlu ile birlikte AKP'den istifa eden eski Konya milletvekili Ömer Ünal tepki göstermişti. 


ÜNAL "BÖYLE ŞEY OLMAZ" DESE DE OLDU


Ünal, "Bir partinin sözcüsü şu an bir kamu elinin erkinin yürütmesini ortaya koyup net tasarrufunda olan bir konuyla ilgili kalkıp böyle talihsiz bir beyanatı vermemeli." ifadelerini kullanmıştı. 


Ünal, "Sen YÖK'ün haberi olmadan AKP olarak kararı olarak mı Şehir Üniversitesi'ni Marmara Üniversitesine dahil ediyorsun? Böyle bir şey düşünülebilir mi?" sorusunu yöneltmişti. 

Ancak bugün YÖK'ün aldığı karar "Erdoğan'ın Davutoğlu'na karşı ilk darbeyi Şehir Üniversitesi üzerinden indireceği" iddiasını teyit etti. 

TAPUSU HAZİNE'YE GEÇTİ, YÖNETİMİN HABERİ YOK!

Üniversiteye ait arazinin tapusunun Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na beyan ettiği 12 Aralık'ta İstanbul Kartal Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından Hazine'ye devredildiği ortaya çıkmıştı. 

İşlem için üniversite mütevelli heyetine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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