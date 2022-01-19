Frankfurt Belediye Başkanı’ndan ‘Yusuf Yerkel’i istemiyoruz’ mektubu

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt’taki Türkiye Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atanması ile ilgili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a mektup yazdı. Feldman mektubunda Yusuf Yerkel’i istemediklerini belirtti.







“BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALI”





Sözcü’nün aktardığına göre Dışişleri Bakanı’ndan durumun değerlendirilmesini isteyen Feldmann, Alman basınına yaptığı açıklamada da, “Bu şahısla ilgili dile getirilen eleştirileri çok ciddiye alıyorum. Şu ana kadar bize resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmalı” dedi.





PATRONLAR YERKEL’LE GÖRÜŞMEYECEK







Feldmann, bu tepkiye karşı Dışişleri’nin nasıl reaksiyon göstereceğini öğrenmek istediğini de belirtti. Ankara konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Berlin-Frankfurt arasında yoğun bir mesaj trafiğine başlanabileceği kaydedildi. Frankfurt’taki çeşitli Türk derneklerinin tepkilerinin yanı sıra, işverenler de Yusuf Yerkel’le herhangi bir şekilde temasa geçmeyeceklerini belirtiyor.





Frankfurt Belediyesi’nin, Yerkel’le ilgili görüşünü istediği Sosyal Demokrat İşverenler Derneği, bu konudaki tavrının net olduğunu ve atamayı kabul etmediğini bildirdi. Dernekler ayrıca, Alman Ticaret Odaları ile de konuyu görüşüyor. Atamaya tepkiler bütün Alman basınında da yer aldığı için, bütün sendikalar ve Alman ticaret odaları büyük hassasiyet gösteriyor.