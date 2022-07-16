Frankfurt Havalimanı'nda uçuş sayısı azaltılıyor

Almanya'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı uçuşları etkilemeye devam ediyor.







Avrupa'nın en büyük havalimanlarından olan Frakfurt Havalimanı'nda yaşanan personel açığı sebebiyle uçuş sayısı azaltılacak.





Havalimanını işleten Fraport şirketi, saat başına uçuş sayısını 96'dan 88'e düşürmek için gelecek haftanın başında Almanya Ulaştırma Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını duyurdu.





Frakfurt Havalimanı'nı üs olarak kullanan Alman havayolu devi Lutfhansa'nın CEO'su Jens Ritter, Fraport'un kararını "doğru" bulduklarını söyledi.





Ritter, son dönemde iptal etmek zorunda kaldıkları uçuşların binlerce müşteriyi hayal kırıklığına uğrattığını ve Lufthansa personelinin iş yükünü ciddi oranda artırırken milyonlarca euro da ekstra maliyete neden olduğunu belirtti.





Dünya genelinde koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle uçak seyahatlerine yönelik talep pandemi öncesi seviyelerine döndü. Ancak Almanya dâhil bazı Avrupa ülkelerindeki havalimanları ve havayolu şirketleri, artan talep karşısında personel sıkıntısı yaşıyor. Pandemide havayolu şirketleri ve havalimanları, personel sayılarında kesintiye gitmişti.





Türkiye'den 2 bin işçi



Havalimanlarında özellikle yaz tatili döneminde uzun kuyrukların görüldüğü ve birçok uçuşun iptal edildiği Almanya, personel sıkıntısına çareyi Türkiye'den geçici olarak işçi getirmekte görüyor.





Bu doğrultuda havalimanlarında çalıştırılmak üzere Türkiye'den iki bin işçi getirilmesi için düğmeye basan Almanya'da hem sivil havacılık sektörü hem de hükümet, bürokratik süreci hızlandırmaya çalışıyor.





Verileceközel izinle üç aylığına Almanya'ya getirilmesi planlanan Türkiye kökenli işçilerin havalimanlarında Ağustos ayında çalışmaya başlaması hedefleniyor.