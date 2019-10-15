Fransa asker selamı sebebiyle UEFA'dan yaptırım istedi

Televizyonlara yansımayan bu görüntü nedeniyle Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.





Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.





Fransız basınına göre Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili konu masada bulunuyor.





Türk futbolcuların asker selamının televizyonlar tarafından gösterilmemesi de tepki çekti. Bazı Türk yorumcular söz konusu harekette bir hakaret bulunmadığını dile getirdi.



