Samanyolu Haber /Spor / Fransa asker selamı sebebiyle UEFA'dan yaptırım istedi /15 Ekim 2019 09:14

Fransa asker selamı sebebiyle UEFA'dan yaptırım istedi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Maç öncesi ve maç esnasında herhangi bir olay yaşanmazken maç bitiminde bazı Türk futbolcuların asker selamını tekrarlaması yeni bir tartışma başlattı.

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Televizyonlara yansımayan bu görüntü nedeniyle Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Fransız basınına göre Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili konu masada bulunuyor.

Türk futbolcuların asker selamının televizyonlar tarafından gösterilmemesi de tepki çekti. Bazı Türk yorumcular söz konusu harekette bir hakaret bulunmadığını dile getirdi.

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