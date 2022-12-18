Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un final maçındaki tavırları sosyal medyada gündem oldu /18 Aralık 2022 23:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un final maçındaki tavırları sosyal medyada gündem oldu

Fransa ve Arjantin arasında oynanan 2022 Dünya Kupası final maçını izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce üzüldü, sonra sevindi , sonunda yine üzüldü

Macron Katar'da tribündeydi

Dünya Kupası finalini izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 90 dakika boyunca yaşadıkları, kameralara yansıdı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.

Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, bugün saat 18:00'de başladı.

Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanan Dünya Kupası finalini izleyenler arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.

Güler yüzle başladı
Kupanın sahibinin belli olacağı maça güler yüzle başlayan Macron'un, ilerleyen dakikalarda yüz ifadesi değişti.


Fransa geriye düşünce yüzü düştü

Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Gollerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nın Emmanuel Macron'un mutsuz ve tedirgin anları kameralara yansıdı.

Mbappe'nin gollerin ardından sevindi

Maçın ilerleyen dakikalarında Kylian Mbappe, mücadelenin 80'inci ve 81'inci dakikalarında topu filelerle buluşturdu.



Mbappe'nin gollerin ardından Emmanuel Macron'un sevinç görüntüsü, kameralara yansıdı.

Maçım sonuda Fransa kupayı kaybadince sadece alkışlamakla yetindi 


Daha sonra sahaya inen Macron kupayı kaybeden futbolcuları tek tek teselli etti 

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