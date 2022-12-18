Samanyolu Haber /Spor / Lionel Messi’den Dünya Kupası rekoru! /18 Aralık 2022 22:26

Lionel Messi’den Dünya Kupası rekoru!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin, 120 dakikalık süresi 3-3 biten maçta Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmada iki gol birden kaydeden Lionel Messi, birçok rekor kırdı.

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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya çıkması ile birlikte yeni rekorların sahibi oldu.

Fransa’ya karşı oynanan final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus’a aitti.

Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası’nı kazanarak koleksiyonunu tamamlayan Lionel Messi, aynı zamanda 1982 Dünya Kupası’ndan bu yana verilen Altın Top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası kariyerinde 13 gol atan ve 8 asist yapan Messi 21 gol katkısıyla tarihin en iyisi oldu.


“KIRACAKSA MESSI KIRSIN”

Kırılan rekoru hakkında konuşan Matthaus, “Rekora sahip olduğum için mutluydum ama kırılıyor… Yine de bunu Messi’nin kıracak olması beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, Hırvatistan’a yarı finalde attığı gol ile Arjantin tarihinin Dünya Kupası’ndaki en golcü oyuncusu olma rekorunu eline almıştı.
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