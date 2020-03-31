Fransa’da bir günde rekor ölüm: Hastaları başka ülkelere sevk ediyorlar

Corona virüsü ile mücadelede hassas bir haftaya giren Fransa’da son 24 saat içinde 418 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı 3 bini aştı.

Fransa Ulusal Sağlık Kurumu Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük bilgilendirme toplantısında, Fransa’da Corona virüsü ile yürütülen mücadelede varılan bilançoyu açıkladı.

Fransa’da ilk kez bir günlük ölü sayısı 400’ü aşarak 418’i buldu. Toplam ölü sayısı ise 3 bin 24’e ulaştı. Virüse yakalananların sayısı son 24 saat içinde 4 bin 276 daha artarak 44 bin 450’ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan 20 bin 945 hastadan 5 bin 56’sı yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, ülkede 1 Mart’tan bu yana hastaneye kaldırılan hastalardan 16 bin 924’ü de iyileşerek taburcu edildi.













Fransa Bazı Kritik Hastaları Komşu Ülkelere Taşıdı







İlk kez bir günde 400’den fazla hastanın hayatını kaybettiği Fransa’da orduya ait helikopterler, yaşam destek ünitelerinde yer açmak için kritik hastaları başka ülkelere taşıdı.





Strasbourg’da altı hasta, helikopterlerle İsviçre’nin Bern ve Almanya’nın Frankfurt kentlerine taşındı.





Daha önce yine Strasbourg’dan sekiz hasta İsviçre, Almanya ve Lüksemburg’a taşınmıştı. Gelecek günlerde Paris’ten de başka ülkelere hasta nakledilmesi bekleniyor.





Yetkililer, ülkede 17 Mart’tan bu yana ulusal düzeyde uygulanan giriş-çıkış yasaklarının faydasını hafta sonundan itibaren görmeyi bekliyor.