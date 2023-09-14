Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da bir ilk: Görevi başındaki Adalet Bakanı yargılanıyor /14 Eylül 2023 19:46

Fransa’da bir ilk: Görevi başındaki Adalet Bakanı yargılanıyor

Dupond-Moretti, avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlanıyor

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Euronews'te yer alan habere göre Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 5. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak görev başındayken yargılanacak.

Eric Dupond-Moretti, 6-17 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde “çıkar çatışması ve görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet Adalet Mahkemesi hükümet üyelerini görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlar veya kusurlar nedeniyle yargılama yetkisine sahip tek organ.

Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, üçü profesyonel, 12’si yedek, 12’si asil toplam 24 parlamenterden oluşuyor.

Genelde, bakanlar görevleri sone erdikten sonra bu mahkemede yargılanırken, Dupond-Moretti ilk kez görev başındayken mahkeme önüne çıkacak.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak, Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’ne şikayet etmişti.

Bu mahkeme, şikayeti haklı bularak Bakan hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, mahkemenin 3 sorgu hakimi, başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasında arama yapmıştı. Jandarmanın desteğiyle yapılan aramada, Bakan Dupond-Moretti'ye yönelik yasa dışı menfaat sağlama şüphelerini destekleyecek kanıtlar aranmıştı.

Dupond-Moretti neyle suçlanıyor?

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Bakan, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.
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