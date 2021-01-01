Fransa’da son 24 saatte 19 bin 348 yeni Koronavirüs vakası

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 348 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 639 bin 773’e ulaştı.





Fransa’da yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 19 bin 348 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 639 bin 773’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 133 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 64 bin 765’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 133’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 242 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.