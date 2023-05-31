Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa, elektrikli otomobiller için dev bir adım attı /31 Mayıs 2023 07:54

Fransa, elektrikli otomobiller için dev bir adım attı

Fabrika Automotive Cells Company (ACC) adıyla Fransız eneri devi TotalEnergies, Mercedes-Benz ve Peugeot, Fiat ve Chrysler'ın çatı şirketi Stellantis ortaklığında kuruldu.

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Elektrikli otomobil pazarında Çinli üreticilere yetişmek ve ülkede yeni bir sanayi hamlesi başlatmak isteyen Fransa ilk batarya fabrikasını hayata geçiriyor.

Fabrika ülkenin kuzeyindeki Billy-Berclau'da Automotive Cells Company (ACC) adıyla Fransız eneri devi TotalEnergies, Mercedes-Benz ve Peugeot, Fiat ve Chrysler'ın çatı şirketi Stellantis ortaklığında kuruldu.

Üretimin yaz aylarında başlaması ve ilk satışların da 2023 sonunda yapılması planlanıyor.

Açılışta konuşan Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da on yıllardır ilk defa sıfırdan bir fabrikanın kurulduğunu belirtti.

Avrupa'daki ilk batarya üreticilerinden biri olan ACC kendisini batarya sektörünün Airbus'ı olarak konumlandırıyor.

Fransa'da Hauts-de-France bölgesinde 4 batarya fabrikasının daha kurulması planlanırken elektrikli otomobil sektörünün Silikon Vadisi olması hedeflenen bir Batarya Vadisi ekosistemi oluşturullması hedefleniyor.

Fransız hükümeti 2030 yılına kadar Fransa'da yıllık 2 milyon elektrikli araç üretilmesi hedefi koydu. Bu yıla kadar ACC'nin tek başına 500 bin araca yetecek kadar pil üretmesi bekleniyor.
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