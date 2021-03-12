Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Johnson & Johnson Covid-19 aşısını onayladı /12 Mart 2021 23:35

Fransa, Johnson & Johnson Covid-19 aşısını onayladı

Fransa, Johnson & Johnson tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen ilk tek dozluk aşıyı onayladı.Dünya genelinde corona virüsüne (Covid-19) karşı aşılama seferberliği sürerken, Fransa'da Johnson & Johnson tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen ilk tek dozluk aşı onaylandı. Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından ABD merkezli Johnson & Johnson aşısı ülkede onaylanan 4'üncü aşı oldu.

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Fransa’nın onay kararı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun onayından bir gün sonra geldi. Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi, tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşının kullanımına onay vererek aşının, vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde kullanılmasını tavsiye etti.

Aşıyı, 65 yaş ve üstü kişiler dahil olmak üzere 18 yaşından büyük kişilerin kullanılabileceğini belirten Yüksek Sağlık Otoritesi, aşının şiddetli virüs vakalarında da uygulanabileceğini kaydetti.

Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa’da, 4 milyon 164 bin 418 kişiye Covid-19 aşılarının ilk dozunun, 2 milyon 32 bin 791 kişiye ise aşıların 2. dozunun uygulandığı belirtildi.

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