Fransa, Rus gazı için en kötü senaryoya hazırlanıyor

Nükleer ve kömür seçenekleri masada





Ülkenin güneyindeki bir iş ve ekonomi konferansına katılan Le Maire "Bence Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi gerçekten muhtemel ve biz bu senaryoya hazırlıklı olmalıyız "diye konuştu. Maliye Bakanı bu senaryonun göz ardı edilmesinin "tamamen sorumsuzluk" olacağını da sözlerine ekledi.Le Maire ilk etapta hane halkları ve iş yerlerinden enerji tüketimini azaltmalarının isteneceğini belirtti.Yurt dışından gelecek olan sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden gaza dönüştürülmesi için yüzen tesis gibi yeni alt yapıların inşasına da hız verilecek.Hükümet ayrıca şirket şirket inceleyerek, enerji tasarrufu yapabilmek için hangilerinin daha az üretim yapabileceğine bakacak.Fransa, yüzde 17'lik bir oranla Rus doğal gazına bazı komşularına kıyasla daha az bağımlı, ancak Rus doğal gaz akışının tam kesilmesi durumunda ülkedeki nükleer reaktörlerin büyük kısmın bakım altında olduğundan, açığa çıkacak enerji açığının nükleer güç istasyonları tarafından karşılanması zor görünüyor."Enerji güvenliği" gerekçesiyle ülkenin en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF'i kamulaştıracağını açıklayan Fransa, geçtiğimiz haftalarda da ülkede kömürle çalışan termik santrallerin gelecek kış yeniden devreye sokmayı planladığını duyurmuştu.