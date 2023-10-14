Fransa'da terör alarmı: Louvre Müzesi ve Versailles Sarayı boşaltıldı

Fransız medyasına göre, müzenin yazılı bir bomba tehdidi almasının ardından 15 bin kadar ziyaretçi tahliye edilmek zorunda kaldı.





Macron, başka bir bölgede bir başka saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı, Macron'un Paris'in Yvelines bölgesinde "radikal" olarak bilinen bir kişinin ibadethaneden çıkarken yasadışı silah taşımaktan tutuklanmasına atıfta bulundu bilgisini verdi.





Polis, zanlıyla birlikte toplam sekiz kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırganın 17 yaşındaki erkek kardeşinin başka bir okul yakınlarında tutuklandığı, soruşturma amacıyla gözaltına alınan diğer kişilerin ise zanlının aile üyeleri olduğu bildirildi.





Euronews'te yer alan habere göre Fransa'da dün yaşanan okul saldırısının ardından bugün Paris'in önemli bazı turistik mekanlarında güvenlik alarmı verildi.Paris'teki Louvre Müzesi güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı ve ziyarete kapatıldı. Versailles Sarayı'nda ise bomba alarmı verildi, tahliyelerin devam ettiği bildirildi.Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan başkent Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin terör saldırısı korkusuyla cumartesi günü boşaltıldı ve ziyarete kapatıldı.Karar, geçen yıl yaklaşık sekiz milyon ziyaretçi ağırlayan müzenin yazılı tehditler almasının ardından alındı. Kurumun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, bugün için ziyaret rezervasyonu yaptıran kişilere geri ödeme yapılacağı belirtti.Öte yandan Fransa cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada dün ülkeyi sarsan terör eyleminin yaşandığı Arras'a 7 bin asker sevk etme kararı alındı.Yoğun bir Yahudi ve Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan Arras kentinde dün bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişi ölmüş, üç kişi yaralanmıştı.Fransa Cumhurbaşkanlığı, asker görevlendirmesinin, Ocak 2015 saldırılarının ardından ülkenin hassas kabul edilen bölgelerini terörizmden korumak üzere başlatılan "Sentinelle" askeri operasyonu kapsamında yapıldığını duyurdu.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin bölgeye sevkinin pazartesi akşamına kadar tamamlanacağı belirtildi.İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, olayın Orta Doğu'da devam eden şiddet olaylarıyla bağlantılı olabileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayı bir "İslamcı terör" eylemi olarak nitelendirdi.Olayla ilgili soruşturmanın ilk bulgularına göre, olayın zanlısı olarak tutuklanan Çeçen kökenli Muhammed Moguçkov'un Arapça "Allahü Ekber" diye bağırarak saldırıyı düzenledi.Öğrencilerin zarar görmediği saldırıda yaşamını yitiren öğretmeninin boğazından ve göğsünden bıçaklandığı bildirildi. Yararlılar arasında bulunan okulun güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.Yaralanan diğer iki kişiden birinin başka bir öğretmen, diğerinin ise bir okulun temizlik çalışanı olduğu, ve durumlarının daha hafif olduğu belirtildi.Görgü tanıkları, saldırı esnasında okulda büyük bir panik havası yaşandığını aktardı.Üç yıl önce, 16 Ekim 2020'de yine bir Çeçen tarafından Paris'in banliyölerinden birindeki okulunun yakınlarında öğretmen Samuel Paty'nin kafasının kesilmişti.