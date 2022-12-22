Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon avro ceza /22 Aralık 2022 13:06

Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon avro ceza

Fransa'dan Microsoft'a "web sitesi çerezlerinin reddini kolaylaştırmadığı için" 60 milyon avro ceza

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Fransa, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a web sitesi çerezlerinin (cookies) reddedilmesini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro para cezası verdi.

Uluslararası Fransız Radyosu'nun (RFI) sitesindeki habere göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Microsoft'un "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini", "kabulü" gibi kolaylaştırmadığına hükmetti.

CNIL, şirkete web sitesindeki çerezlerin ret işlemini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro para cezası verdi.

Microsoft'a kesilen bu ceza, Google, Facebook ve Amazon dahil, 2022'de bu nedenle bir şirkete verilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti.
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