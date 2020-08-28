Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Bakan: Aşı bu yıl sonuna kadar hazır olur /28 Ağustos 2020 10:36

Fransız Bakan: Aşı bu yıl sonuna kadar hazır olur

Fransa'nın başkenti Paris'te Covid-19 salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı cuma gününden itibaren zorunlu hale gelecek.

SHABER3.COM

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

“Aşı yıl sonuna kadar bulunacak”

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Olivier Veran, Covid-19 aşısının 2020 yılı sonu ve 2021 yılı başında kullanıma hazır olacağını duyurdu.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Hükümet, virüsün Fransa’daki bölgelerin yüzde 20’sinde dolaşmasına rağmen okulların gelecek hafta açılması konusunda geri adım atmıyor.

Fransa’da salgın yüzünden şu ana kadar 30 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransız Bakan: Aşı bu yıl sonuna kadar hazır olur Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:27