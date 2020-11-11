Fransız konsolosun da katıldığı Arabistan'daki törende bombalı saldırı

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Cidde kentinde, Fransız konsolosun da katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.





Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet birimleri, Fransız konsolosun Cidde kentinde bir törene katıldığı sırada gerçekleştirilen korkakça saldırıyla ilgili soruşturma başlattı" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, saldırı nedeniyle Yunan konsolosluğu çalışanlarından bir kişi ile bir Suudi Arabistan güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.