Futbolcular TFF'ye bayrak açtı: Oynamak istemiyoruz, futbolu bırakırım...









Özellikle vaka sayısının 98'e çıkması ve bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası futbolcular TFF'nin kararına isyan ediyor.





Denizlispor’un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından üç puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Korona virüs sebebiyle tedirgin olduklarını da belirten Şahan, "Futbolcular evinde kalmak istiyor. Takımda kimse oynamak istemiyor" dedi.





Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin ise liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuştu. Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Desteklenmesi gerekiyor. Herkes aynı fikirde ama kimse söyleyemiyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.





Denizlispor’un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega da liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı.





Koronavirüsü endişesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz" dedi.





Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesini istediklerini belirtti.





Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligleri ertelemesi konusunda çağrıda bulundu.