Galatasaray 10 kişi ile turladı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana’yı konuk eden Galatasaray, taraftarı önünde 1-0 kazanarak tur biletini alan taraf oldu.





Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan ve İstanbul’daki maça avantajlı bir skorla çıkan Galatasaray, 24. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0’lık üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha’yı oyuna alan Okan Buruk’un hamlesine rağmen hücum organizasyonu bakımından fazla varlık gösteremeyen Galatasaray, 64. dakikada Lucas Torreira’nın rakibine arkadan yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana’ya karşı toplamda 4-0’lık üstünlük sağlayarak play-off’a yükselen taraf oldu.





Galatasaray, Klaksvik’i eleyen Molde ile play-off’ta karşı karşıya gelecek.



