Galatasaray 10 kişi ile turladı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana’yı konuk eden Galatasaray, taraftarı önünde 1-0 kazanarak tur biletini alan taraf oldu.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan ve İstanbul’daki maça avantajlı bir skorla çıkan Galatasaray, 24. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0’lık üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha’yı oyuna alan Okan Buruk’un hamlesine rağmen hücum organizasyonu bakımından fazla varlık gösteremeyen Galatasaray, 64. dakikada Lucas Torreira’nın rakibine arkadan yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana’ya karşı toplamda 4-0’lık üstünlük sağlayarak play-off’a yükselen taraf oldu.
Galatasaray, Klaksvik’i eleyen Molde ile play-off’ta karşı karşıya gelecek.
TORREIRA, BU SEZON İLK RESMİ MAÇINDA
Sezonun ilk hazırlık maçında sakatlanan ve yaklaşık 40 gündür sahalardan uzak kalan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, ilk resmi maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıktı. Geçen hafta Slovenya’da yapılan ilk maçta kadroda olan ancak bir gün önceki antrenmanda sorun yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş karşılaşmasına 11’de başladı.
İtalyan hakem Marco Guida, 64. dakikada Rui Pedro ile girdiği ikili mücadelede sert faul yaptığı gerekçesiyle Torreira’ya doğrudan kırmızı kart çıkardı.
Uruguaylı futbolcu, ekstra ceza verilmemesi durumunda play-off turunda Molde ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek.
ICARDI TARAFTARLA BULUŞTU
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.
Bu sezonki 3. maçına Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla çıkan Icardi, mücadelenin 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli santrfor, bu sezon ilk golünü de atmış oldu.
Icardi, geçen sezon Galatasaray’da Süper Lig’de 24 müsabakada 22, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 1 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı formayla son golünü 4 Haziran’daki Fenerbahçe derbisinde atan 30 yaşındaki futbolcu, 72 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.