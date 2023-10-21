Galatasaray, 10 kişi kalan Beşiktaş’ı 2-1 yendi





































Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray, 30. dakikada 10 kişi kalan rakibini son anlarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 yendi ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Beşiktaş’ın zirveyle arasındaki puan farkı biraz daha açılmış oldu.Maçın 26. dakikasında Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Mauro Icardi, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçiren isim oldu. Galatasaray formasıyla derbilerde 9 gole ulaşan Icardi, Gheorghe Hagi’ye ait rekoru kırdı.Golü kalesinde gören Beşiktaş, 30. dakikada kaleci Mert Günok’un kırmızı kart görmesiyle ikinci şoku yaşadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz’ın hamlesi 69. dakikada sonuç verdi ve Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain ile skoru 1-1’e getirdi.Ancak bitime dakikalar kala penaltı kazanan Galatasaray, Mauro Icardi’nin vuruşu gole çevirmesiyle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Icardi ise, derbilerdeki gol sayısını 10’a yükseltirken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.Galatasaray bu sonuçla puanını 25 yaptı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı Galatasaray hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bayern Münih’i ağırladıktan sonra ligde Rizespor’a konuk olacak. Beşiktaş ise, Bodo Glimt deplasmanına gittikten sonra evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.Karşılaşmanın 18. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal’ın ceza alanına gönderdiği topa kimse dokunamadı. Doğrudan kaleye yönelen top sol kale direğinden geri döndü.Dakikalar 26’yı gösterdiğinde, Galatasaray’ın gol makinesi Mauro Icardi yine sahneye çıktı. Kaan Ayhan’ın kafayla ceza alanına gönderdiği pasta Omar Colley’in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mauro Icardi, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok’un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Mert Günok, VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karara tepki gösterdi.Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçın 30. dakikasında Mert Günok kırmızı kart gördü.Sakatlığının ardından 3 maç sonra ilk 11’deki yerini alan Mert Günok, ilk yarıyı tamamlayamadı. Kısa düşen geri pas sonrası ceza sahası dışında Mert Günok ile Mauro Icardi arasında yaşanan ikili mücadele sonrası top Arjantinli golcünün önünde kaldı. Icardi’nin boş kaleye gönderdiği topu savunma çizgiden çıkardı.Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledi. Mert Günok’un topa elle müdahale ettiğini belirleyen Halil Umut Meler, kırmızı kartını çıkardı.Bu kararın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve siyah-beyazlı futbolcular hakem Halil Umut Meler’e sert tepki gösterdiler. Hakem Halil Umut Meler ise neden kırmızı kart gördüğünü anlattığı Mert Günok’tan sahayı terk etmesini istedi.Burak Yılmaz, Mert Günok’un kırmızı kart görmesinin ardından Milot Rashica’nın yerine Ersin Destanoğlu’nu oyuna aldı.İlk yarıyı 10 kişi ve 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı.Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Alex Oxlade Chamberlain ve Arthur Masuaku’yu oyuna sokarken, Gedson Fernandes ve Bakhtiyar Zaynutdinov oyundan alındı.Oyuncu değişiklikleri sonrasında ikinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, sarı kırmızılı ekibin ceza sahasında daha etkili bir görüntü vermeye başladı.Beşiktaşlı futbolcular, pas yaparak savunmadan çıkmak isterken Lucas Torreira ceza sahası çizgisi üzerinde topu kaptı. Ancak Amir Hadziahmetovic’in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Meler, Hadziahmetovic’in yaptığı hareketin ceza sahası dışında olduğunu belirledi ve penaltı kararını iptal etti.Oyuna girdikten sonra Beşiktaş orta sahasını pozitif yönde etkileyen Alex Oxlade Chamberlain, 69. dakikada attığı golle derbide skoru 1-1’e getirdi.Sağ kanatta Valentin Rosier topla müthiş bir koşuya başladı. Rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Rosier, penaltı noktası üzerine hareketlenen arkadaşına iyi bir pas çıkardı. Chamberlain gelişine ters köşeye yaptığı vuruşla Muslera’yı mağlup etti.Süper Lig’in son maçında RAMS Park’ta sahaya çıkan siyah-beyaz renklere sahip ekip, şu isimlerle sahaya sürüldü: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar.Bu önemli karşılaşmada Beşiktaş’ın yedek kadrosunda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Jean Onana gibi isimler bulunuyordu.Takımın başındaki isim Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta 2-0’lık İstanbulspor galibiyetinde ilk 11’de oynatan Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Muleka’yı bu maçta yedek kulübesine aldı. Sakatlık sorunu yaşayan Salih Uçan ve Eric Bailly bu maçın kadrosunda bulunmadı.Beşiktaş’ın Portekiz asıllı futbolcusu Gedson Fernandes, 5 maçlık aranın ardından yeşil sahalara döndü.24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, en son 21 Eylül’de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Club Brugge ile karşı karşıya gelmişti. Omuz ve ayak bileği sakatlıkları sebebiyle 4 Süper Lig maçı ve 1 UEFA müsabakasında forma giyememişti.Sakatlık sürecini geride bırakan kaleci Mert Günok, 3 maç aranın ardından kalesini korumaya devam ederken, Tayfur Bingöl de bu sezonun ilk defa ilk 11’de yer alarak Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.Beşiktaş’ın taraftarları, tam 1630 gün aradan sonra Galatasaray’ın evi RAMS Park’ta takımlarını yalnız bırakmadı.Siyah-beyazlı sevdalılar, Tüpraş Stadı’ndan kiralanan otobüslerle birlikte RAMS Park’a doğru yola çıktı. Bu özel deplasmanda, 2400’e yakın taraftar, kendileri için tahsis edilen tribünde takımlarını coşkuyla destekledi.Kartal taraftarları, RAMS Park’taki son ziyaretlerini 2018-2019 sezonunda gerçekleştirdiği bir derbi maçında yapmıştı. O mücadelede Galatasaray, 5 Mayıs 2019 tarihinde 2-0’lık skorla galip gelmişti.Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, siyah-beyaz renklerle sahaya çıktığı 100. resmi maça Galatasaray derbisinde ulaştı. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Beşiktaş’ta geçirdiği süre zarfında 99 maçta tam 59 gol atma başarısı gösterdi. Bu gollerin bir tanesini de Galatasaray kalesine gönderdi.Beşiktaş’ın yetenekli orta sahası Rashica, Galatasaray’a karşı ilk kez eski takımıyla kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Rashica, bu özel maçta duygusal anlar yaşadı.