Galatasaray 21 yaşındaki genç ismi renklerine bağladı

Galatasaray Futbol Takımı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti. '





'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''





Kerem Aktürkoğlu, imzanın ardından ''Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti.'' sözlerini kullandı.Sarı kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ise ''Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalanan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretini de KAP'a bildirdi;





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