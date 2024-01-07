Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı... /07 Ocak 2024 22:43

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı...

Galatasaray RAMS Park'ta ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. İkinci yarıda Abdülkerim (2) ve Zaha'nın golleriyle kazanan Cimbom haftayı kayıpsız geçti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı kırmızılarda geceye golleriyle damga vuran Abdülkerim Bardakcı 3 puanın mimarı oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 19. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. 3 puanı 3 golle alan sarı kırmızılar iç sahadaki kaybetmeme serisini 26 maça çıkardı. 

RAMS Park'ta sürpriz istemeyen ve müthiş serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, Konya'dan istediğini almayı başardı. İkinci yarıda bulduğu 3 golle kazanan Cimbom haftayı 3 puanla kapattı. 

ABDÜLKERİM'DEN MÜTHİŞ VOLE
Maç boyunca etkili fırsatlar yakalayan iki takım topu ağlara göndermekte zorlandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısında sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı 63'te attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, altıpas önünden gelişine yaptığı şık voleyle meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş'ın yanından ağlarla buluşturdu.
ZAHA FARKI 2'YE ÇIKARDI
Seyircisi önünde golü bulan Cimbom kalan dakikalarda rakibine ciddi pozisyonlar verdi. Konyaspor beraberlik aradığı dakikalarda son vuruşu yapamadı. 
90'da Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Deniz Ertaş topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen topu iyi takip eden Wilfried Zaha, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Deniz Ertaş'ın yanından ağlara yolladı.

ABDÜLKERİM MAÇI BİTİRDİ
Uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı kullanılan köşe vuruşu sonrası attığı kafa golüyle durumu 3-0'a getirdi ve maçı bitirdi. Abdülkerim Bardakcı, 2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu. 
Sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar haftayı 47 puanla tamamladı. Lider Fenerbahçe'nin averajla hemen arkasında yer alan Cimbom zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray ligde bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak, Konyaspor ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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