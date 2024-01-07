Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, adı hiç basına sızdırılmayan Fernando Santos oldu. Portekizli teknik adam, son olarak Polonya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz..."

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos, dünyanın tanıdığı başarılı bir Teknik Direktör, futbol kariyerine Benfica'nın altyapısında adım attı.





Profesyonel futbol yaşantısını Estoril'de sürdüren Santos, bu takımda 216 maça çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi de alan Santos, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, Portekiz'in önde gelen kulüpleri Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da Teknik Direktör olarak görev yaptı.